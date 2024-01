Bragonzi: “Sono legata alla Juventus, mi sono sempre trovata bene”

Asia Bragonzi, calciatrice della JuventusWomen, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: "Ho iniziato a giocare a calcio all’età di 6 anni con i maschi del mio paese a Montodine fino a quando ho potuto. Poi sono andata a giocare in una squadra di serie c femminile il Fanfulla. Da qui è iniziata la mia carriera, perchè è arrivata l’Inter ho fatto tutte le giovanili lì per cinque anni. Poi è arrivata la chiamata della Juventus.