Ag. Bragonzi: “Asia resterà alla Juventus almeno fino a giugno”

Abbiamo provato a mandarla in prestito prima al Pomigliano, al Sassuolo e poi alla Sampdoria dove è stato un po' complicato per le vicissitudini estive con il club che non si sapeva se si sarebbe iscritto o meno al campionato, poi per una tipologia di gioco che non era nelle sue corde. Così anziché fare un altro tentativo in prestito abbiamo deciso di riportarla a casa, dove lei si trova bene ed è vista dal tecnico Montemurro.