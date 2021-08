Bonansea: “Stiamo provando un calcio diverso, speravamo di passare”

La calciatrice ha parlato

redazionejuvenews

Dopo aver ottenuto la loro prima pirotecnica vittoria in Champions League, la Juventus Women ha vinto la sua seconda partita europea guadagnandosi l'accesso al secondo turno preliminare di Women's Champions League. Dopo aver sconfitto per 12-0 il Kamenica Sasa, le ragazze allenate da Joe Montemurro si sono imposte per 1-4 contro le ragazze austriache del St. Polten, guadagnandosi il diritto di disputare almeno altre due gare per continuare a sognare l'Europa.

La gara ha visto le ragazze bianconere dominare il terreno di gioco, sia con la palla che senza, e i quattro gol sono tutti frutto del grande lavoro che le ragazze stanno facendo con Joe Montemurro e con il nuovo staff. A segno sono andate Cristiana Girelli, Lina Hurtig e Barbara Bonansea, autrice di una doppietta, che ha parlato dopo la vittoria. "Speravo solo di passare il turno perché lo meritavamo dopo 3 anni che non riuscivamo ad andare avanti. Loro sono una bella squadra, vincere così è molto bello. La mia condizione? Una giocatrice spera sempre di poter segnare per dare una mano, spero sia una buona presentazione la mia. Bellissima partita, abbiamo finalizzato tutto quello che abbiamo creato, cosa che prima non riuscivamo a fare."

"Ora proviamo a proporre un calcio diverso, cerchiamo di tenere di più la palla, abbiamo più fiducia in noi perché sentiamo di essere forti e oggi l'abbiamo dimostrato. Loro ci pressavano forte, lasciavano spazi nel lato opposto ma avevamo difficoltà ad andare sull'altro lato, è stato fondamentale segnare subito, perchè ti togli, sperve pressioni e paure. Il secondo gol è stato d'istinto. Quando uno segna non sa cosa fa. Ho sentito il portiere fuori e ho pensato che avrei dovuto tirare".Chiusura sulla prossima Serie A: "Questa sarà una stagione molto difficile, il livello si sta alzando e le squadre che sono salite si sono attrezzate bene, abbiamo visto il Pomigliano. Serve essere molto concentrate, essere favorite non è mai semplice, sarebbe bello vincere il quinto scudetto di fila".