Boattin: “Indossare questa maglia è un sogno, Nedved il mio idolo”

Lisa Boattin, calciatrice della Juventus, ha detto la sua sul rinnovo con la squadra bianconera, parlando anche di Nedved.

Lisa Boattin, calciatrice della JuventusWomen, ha detto la sua ai canali ufficiali della squadra bianconera dopo il rinnovo. Ecco le sue parole riportate da Tuttojuve.com: "Forse è arrivata prima la passione per la Juve che per il calcio. È una passione che mi accompagna dentro da sempre, che è aumentata grazie a mio padre e a mio fratello.Quando ero piccola mi piaceva Nedved per come giocava in campo e per le qualità. Penso sia stato il mio giocatore preferito da sempre della Juve.

La prima partita allo stadio è stata a Trieste a vedere la Juve che giocava in Serie B. In quell’anno furono tanti i giocatori che rimasero e nei momenti più difficili penso a quanto abbiano dato a questa squadra. Erano dei campioni che potevano giocare in qualsiasi squadra, potevano giocare in qualsiasi squadra ma hanno scelto di rimanere alla Juve. Loro mi hanno trasmesso questo attaccamento alla maglia.

Pensare di poter giocare alla Juventus era un sogno, poi quando è nata la squadra femminile ho cominciato a crederci, ma non pensavo mai di poter arrivare qui. Ricordo benissimo quando ho indossato la maglia per la prima volta: eravamo tutte emozionatissime e felicissime. Il primo scudetto è stato qualcosa difficile da spiegare perché nessuno se l’aspettava. Non avrei mai pensato di diventare una bandiera di questa squadra. Per me indossare questa maglia è già un sogno, esserne qui e rinnovare questo amore per questa maglia è molto importante e ora voglio continuare a vincere il più possibile con questa maglia".