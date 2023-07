Boattin: “Risultato pesante, ma ottima partita nei primi 30 minuti”

Lisa Boattin , calciatrice della Juventus Women e della Nazionale italiana, ha detto la sua dopo la sconfitta per 5-0 con la Svezia . Ecco le sue parole dopo il match: "Il risultato è molto pesante.

Abbiamo fatto un’ottima partita per i primi 30 minuti secondo me. Poi prendere quel gol ci ha un po’ tagliato le gambe, però dobbiamo crescere anche da questo punto di vista perché prendere un gol non è la fine del mondo.