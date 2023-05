UFFICIALE: Lisa Boattin rinnova con la Juve fino al 2025

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato la notizia del rinnovo di Lisa Boattin . Ecco la nota del nuovo accordo fino al 2025 della calciatrice bianconera: "Insieme dal primo giorno, da quando le Juventus Women non erano altro che un'idea che cominciava a prendere forma. Insieme attraverso tantissime vittorie, prime volte, record, momenti difficili e di crescita. Insieme attraverso giorni, settimane, mesi, allenamenti, partite, stagioni. Insieme ancora.

È ufficiale il rinnovo di Lisa Boattin con la Juventus fino al 2025. Lisa Boattin Seconda giocatrice con più presenze nella storia del club, dal primo giorno di vita delle Juventus Women è stata un pilastro su cui costruire presente e futuro. È semplicemente impossibile pensare alle bianconere senza pensare a Boattin. Scegliete un qualsiasi momento cardine della storia della società, in quel momento ci sarà la sua firma.

Con un gol o con un assist, con una chiusura decisiva o con una prestazione al limite della perfezione, con la grinta di chi, per questa maglia, vuole dare tutto, a prescindere dal contesto, a prescindere dalla fatica. In questi anni, Boa è stata, infatti, un esempio. In campo e con l'atteggiamento quotidiano. E continuerà a esserlo, sempre più centrale, sempre più leader. Boattin e le Juventus Women sono cresciute insieme, passo dopo passo, sfida dopo sfida e questo è un nuovo punto di partenza. Congratulazioni, Boa!".