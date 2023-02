Bertolini: “Dobbiamo prepararci al meglio, avversari molto forti”

Milena Bertolini, CT della Nazionale italiana femminile, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista delle prossime sfide delle azzurre. Ecco le sue parole sui prossimi impegni contro Inghilterra, Belgio e Corea del Sud nell'Arnold Clark Cup: "Si riparte con grandissimo entusiasmo, questa deve essere la parola che ci deve accompagnare perché andiamo a giocare una competizione bellissima, il massimo per le ragazze e per noi. Dobbiamo andarci preparandoci al meglio come Federazione, staff tecnico e come giocatrici.