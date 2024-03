Anselmi: “Rottura tra la Juve e Montemurro anche a causa dell’ultima gara”

Lucia Anselmi, giornalista, ha detto la sua sulla JuveWomen. Ecco le sue parole a TJ: "In casa Juventus le scelte non vengono mai prese alla leggera ed esonerare Montemurro in quest'ultima parte della stagione è una decisione che probabilmente scaturisce da una rottura insanabile, altrimenti non sarebbe arrivata in un momento così determinante del campionato.