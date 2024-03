Ag. Girelli: “Cristiana funge da esempio alle calciatrici più giovani”

Stefano Pigolotti, agente di Girelli, calciatrice della JuveWomen, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: "E' già da qualche anno che Cristiana funge da esempio alle calciatrici più giovani nella Juventus e non solo, per cui questo sarà il suo normale prosieguo. Non c'è la volontà di una istituzionalità, è una calciatrice e l'attaccante per eccellenza della Juve. Tutti si aspettano che lei possa continuare a fare quel che già svolge: grande professionalità, super serietà e tanti gol. E credo che questo sia il migliore esempio per chiunque si approcci a questo sport o che faccia già parte della grande famiglia juventina".