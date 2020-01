Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato ai canali ufficiali del suo club. Il dirigente ha festeggiato l’acquisto di Emre Can dalla Juventus, presentandone le caratteristiche ai suoi tifosi: “Con l’acquisto di Emre Can otteniamo un nazionale tedesco, che può essere utilizzato sia in più sistemi difensivi che in mezzo al campo. È un giocatore che mette in campo la sua tecnica, la sua fisicità e ha una grande voglia di vincere”.