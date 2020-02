Zola: “Per lo scudetto non solo la Juve. Mi piacerebbe vedere Messi in Italia…”

TORINO – L’ex campione, Gianfranco Zola, ha parlato ai microfoni di goal.com della lotta scudetto in Serie A: “Non c’è solo la Juventus, ma anche la Lazio e l’Inter. E poi altre squadre che stanno giocando un bel calcio, regalando emozioni, ed è una cosa molto buona per la Serie A. Se mi piacerebbe vedere Messi in Italia? Chiaro! Per il campionato sarebbe una cosa enorme. Ma onestamente è molto complicato. Messi è molto legato al Barcellona, è la sua casa. Però è chiaro che mi piacerebbe”.

