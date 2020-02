Zoff: “Lazio-Inter sfida importante”

TORINO – L’ex portiere e allenatore Dino Zoff ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Inzaghi ha dimostrato di essere un tecnico particolarmente bravo e moderno senza fossilizzarsi su un solo modulo. Ha una mentalità aperta per il gioco da fare interpretare alla squadra. Poter crescere in un ambiente, che già conosceva, è stato un vantaggio, però Simone ha avuto il merito di sfruttare la grande occasione”.

CONTE – “​Simone si è già laureato. Ha superato già tante prove. Piuttosto questa gara sarà importante per la Lazio. No, non è favola quella dei biancocelesti. I risultati fanno parte delle potenzialità della squadra. E adesso viene il bello…Lazio-Inter? Interessante e aperta a ogni risultato. La sfida Conte-Inzaghi? Per me in campo parlano le posizioni delle due squadre in classifica…”

