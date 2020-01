Zoff: “La Juve è forte non mi aspettavo di più. Il Napoli se la può giocare”

TORINO – L’ex giocatore Dino Zoff ha parlato intervistato dai microfoni de Il Mattino in vista della sfida in programma domani sera tra Napoli e Juventus.

“Dalla Juventus mi aspetto quello che mi aspetterei sempre. È una squadra che vive un gran momento di salute, che sta facendo bene e che arriverà al San Paolo per prendersi i tre punti. II favori del pronostico sono per i bianconeri, inutile nasconderlo, ma la gara vinta contro la Lazio in Coppa Italia ha restituito quantomeno serenità e positività a un ambiente che ne aveva bisogno. La squadra entrerà in campo con più morale e convinzione. A mio parere, se la possono giocare. Sarri? Lui è l’allenatore degli avversari, ma questa è Napoli-Juventus che già da sola è una partita molto importante. Non so se sia più giusto applaudirne il ritorno o fischiarlo dopo il passaggio in bianconero, ma credo che alla fine i napoletani penseranno alla partita e a fare il tifo per la propria squadra. Se mi aspettavo di più da lui in questi primi mesi di Juve? No, non mi aspettavo di più. Anche perché la Juventus è forte, ha una rosa straordinaria a disposizione, di conseguenza è nella posizione in cui doveva essere, dove tutti ce l’aspettavamo ad inizio campionato. Con i calciatori che ci sono in squadra sei portato ad essere in cima alla classifica”.