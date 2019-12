TORINO – Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato dopo il Clasico di ieri sera pareggiato 0-0 contro il

Barcellona.

“Peccato che Mendy fosse in fuorigioco. Volevo davvero che Bale segnasse quella ret. Mi è piaciuto molto il modo in cui ha giocato la partita con il Barcellona e dovrebbe continuare sulla stessa linea anche in futuro. La gara? Credo sia stato un bel Clasico, siamo stati concentrati fin dal primo momento e ci è mancato solo il gol.”