TORINO – Il tempo è agli sgoccioli, i club europei sono alle prese con le ultime manovre di mercato. Nonostante questo le voci non si placano, e parecchie di queste riguardano un possibile addio di Gareth Bale al Real Madrid. Della questione ha parlato Zinedine Zidane in conferenza stampa, che ha rivelato: “Bale è con noi e conto su di lui. Non contemplo la sua cessione”.