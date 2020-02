Zidane: “Guardiola il miglior allenatore al mondo”

TORINO – Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato intervistato dai microfoni del quotidiano spagnolo Marca.

“Affrontare Pep in Champions League? Sarà speciale affrontarlo. Ho giocato molte volte contro di lui. L’ho rispettato come giocatore e come allenatore, penso che sia il miglior allenatore del mondo. Lo ha dimostrato per tutta la sua carriera e ovviamente mi piace affrontare la sua squadra. Critiche a Simeone? Non le capisco, ma queste non dipendono da noi allenatori. So chi è Simeone come allenatore e so anche come è Guardiola e questo non cambierà la mia opinione di loro. Guardiola è il migliore, ma Simeone è uno dei migliori al mondo e lo ha dimostrato. Nulla cambierà ciò che penso di Simeone.”