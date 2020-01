Zidane: “Dispiace per Valverde, certi club sono molto esigenti”

TORINO – Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato in vista della sfida in programma contro il Siviglia.

“Dopo la Supercoppa vogliamo dimostrare di essere ad un buon livello. Mariano e Brahim in uscita? Non parlo di mercato, ma i giocatori sanno quello che penso. Ora come ora sono qua e io sono felice dei giocatori che ho a disposizione. L’esonero di Valverde? Mi dispiace, ha dimostrato di essere un grande allenatore ma sappiamo quanto sono esigenti in certi club. So che se dovessi perdere due partite consecutive tornerei ad essere criticato come un mese e mezzo fa.”