Zidane apre all’addio: “Oggi alleno il Real Madrid, domani posso cambiare. La Juve…”

TORINO – Zidane apre all’addio. Nella conferenza stampa prima del match contro il Betis, l’allenatore francese ha parlato di un eventuale partenza dai Blancos: “Juve e Francia? Sono qui e sono felice di essere qui. Non mi hanno contattato e non so nulla. Si dicono molte cose. Qui il prossimo anno? L’importante è andare giorno per giorno. Sento l’appoggio del club, lavoriamo tutti in un’unica direzione. Oggi sono l’allenatore del Real, ma domani posso cambiare”.

