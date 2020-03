Zhang: “A Torino per vincere, fortunati ad avere Conte”

TORINO – Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Si gioca ed è fondamentale che avvenga nelle condizioni di un piano di sicurezza. La salute è la priorità numero uno. Sono convinto che anche così, a porte chiuse, sarà un grande evento. È un match che appassiona milioni di tifosi e io guardo con fiducia alla partita di domenica. Sono sicuro che la squadra darà il massimo. Problemi legati alla lunga attesa? Non credo, sono sicuro che la reazione dell’Inter sarà positiva. Vogliamo fare un bel regalo ai nostri tifosi e possiamo andare a Torino per vincere questa splendida sfida. Conte? Siamo davvero fortunati ad avere un allenatore straordinario come Antonio.”

