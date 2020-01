Zenga: “prova di forza della Juve e dell’Inter”

TORINO – L’ex portiere Walter Zenga ha parlato intervistato dai microfoni de programma televisivo Pressing Serie A.

“L’Inter e la Juve avevano due partite non semplici. La vittoria dell’Inter è fondamentale, perché la Juve giocava contro il Cagliari che è la rivelazione del campionato e quinto in campionato e quando al termine di una partita vinta 4-0 e la sera giochi contro il Napoli che ha vinto in trasferta, cambiato allenatore… Se poi vinci 3-1, dando prova di forza soprattutto nel primo tempo, è una risposta importante che dai.”

“È un Napoli completamente diverso da quello dell’anno scorso, da inizio campionato, sembra aver completamente perso fiducia in se stessa. Sembra una squadra che non ha più quella cazzimma giusta.”