Zenga: “La Roma gioca un bel calcio, non sarà facile per la Juve”

TORINO – L’ex portiere dell’Inter Walter Zenga, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset, dove ha parlato del big match tra Roma e Juventus.

“Con l’Atalanta una sfida complicata per tutte e due: per l’Inter perché perde Barella e soprattutto Skriniar che ha sempre giocato ed è quindi una pedina fondamentale nei tre dietro. Barella era appena rientrato, quindi i cambi a centrocampo sono relativi. Ma anche la Juve va a Roma, dove i giallorossi hanno perso in casa contro il Torino 2-0 pur tirando in porta trenta volte col portiere del Toro migliore in campo. Obiettivamente la Roma gioca bene, i tifosi uscendo dallo stadio non potevano essere arrabbiati. Il coefficiente di difficoltà delle partite di Inter e Juventus questa giornata è perciò alto per entrambe”.