Zeman: “Ronaldo e Dybala non sono adatti al gioco di Sarri. La Juve non è in fuga”

TORINO – L’allenatore Zdenek Zeman, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW circa il campionato della Juventus e le sue inseguitrici: “All’inizio la squadra ha dovuto fare i conti con un handicap perché Sarri era malato e non è riuscito fin da subito a impostare il suo lavoro. Anche le caratteristiche dei giocatori non sono fatte proprio per il gioco di Sarri, specialmente gli attaccanti che hanno nel sangue giocare la palla, non smistarla di prima. Non sono gli attaccanti migliori per il suo gioco, ma sta facendo bene. Bisogna fare pressing migliore? Le squadre inglesi sono impostate per fare pressing a tutto campo, non possiamo aspettarci che Cristiano Ronaldo e Dybala facciano lo stesso lavoro. Alla Juve manca quello, attaccare in partenza i giocatori avversari”.