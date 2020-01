Zeman: “Per Sarri non è semplice ma la Juve vincerà lo Scudetto”

TORINO – Il tecnico Zdenek Zeman ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere dello Sport dicendo la sua sulla lotta Scudetto.

“Per me la Juventus vincerà lo scudetto, a meno che non accadano incidenti di percorso straordinari. Ma ha una qualità dell’organico inarrivabile, basta leggere i nomi dei titolari e anche quelli delle cosiddette riserve. Per Sarri non è semplice e comprendo. Neanche al Chelsea è stato possibile riprodurre il modello-Napoli. Ma quella era una squadra diversa, nella quale si fondeva la magia degli interpreti. E non si ritrovano calciatori così compatibili tra di loro da esaltarsi tutti assieme. Il Napoli non va preso come esempio, perché resta quasi unico nel suo genere.”