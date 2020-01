Zeman: “La Juve è ancora lontana dal calcio internazionale. Difficile che vincerà in Europa”

TORINO – L’ex allenatore della nostra Serie A Zdenek Zeman, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport, dove ha parlato anche della Juventus e del suo cammino in Champions.

“Se devo pensare alla Champions penserei al Liverpool, più di ogni altra squadra. E poi subito dopo al Psg, che con Mbappé, Neymar, Icardi e quando c’è anche Cavani ti trasmette gioia e dà spettacolo vero. Poi inserisco ancora e sempre il Barcellona: per me stanno avanti queste tre e la Juve, a livello internazionale, mi pare ancora un pochino distante, difficile che riesca a vincere. E’ anche vero che in un match di andata e ritorno possono subentrare fattori esterni, il calo di forma o infortuni e squalifi che, capaci di incidere. Ma è raro. Alla distanza, si impongono i più bravi”.