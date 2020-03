Zeman: “Juve sempre la favorita, rinvii hanno condizionato tutti”

TORINO – L’ex allenatore Dzenek Zeman ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Per me la Juventus resta la favorita. Continuo a ritenerla la squadra con più valori in assoluto. Per ora ha qualche difficoltà a esprimersi e non riesce a sfruttare tutta la forza che ha. La Juventus ha programmato gli ultimi scudetti. Negli ultimi vent’anni, Lazio e Roma ne hanno vinto uno per parte, ma poi hanno pagato un grosso prezzo. Il segreto è sempre saper gestire bene la società”.

“I rinvii? Hanno danneggiato tutti. Si doveva giocare a porte chiuse? Sì. Visto che ci sono grandi problemi di salute, è normale che senza pubblico si evita quel pericolo. Secondo me, finire il campionato può diventare problematico.”

