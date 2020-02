Zauli: “Era una gara piena di insidie. I miei ragazzi bravi a sbloccarla…”

TORINO – “In questo momento ogni partita diventa difficile, perché ogni squadra ha i propri obiettivi – il commento di mister Zauli -. Oggi il Pescara ha messo le sue qualità, d’altronde aveva fatto bene anche nelle ultie partite e questa gara era piena di insidie. I ragazzi sono stati bravi a sbloccarla, un po’ meno bravi nella gestione della palla in alcuni momenti e soprattutto nel chiuderla, perché abbiamo avuto situazioni interessanti per farlo. Siamo contenti, torniamo alla vittoria dopo il pareggio in Coppa Italia, ora prepariamo il Sassuolo perché il campionato è lungo. Mi gratifica molto che chiunque entri in campo dia il massimo per la squadra, far giocare tanti ragazzi per noi è un traguardo”.

