Zapelloni: “L’Inter e la Juventus sono in una situazione difficile. Conte e Sarri…”

TORINO – Umberto Zapelloni, giornalista de Il Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni di Sportitalia circa il recupero di Juventus-Inter: “Sicuramente è difficile preparare una partita cambiando ogni volta l’avversario e dopo due settimane di stop forzato. Però Antonio Conte è un maestro nel preparare le partite e nel motivare i suoi giocatori. Da stasera (ieri sera, ndr) Conte avrà la possibilità di preparare la partita contro la Juventus. Così come l’avrà Maurizio Sarri contro l’Inter. Questa è stata una situazione complicata per tutti, ma è importante che ora il calendario sia definito per tutte le squadre. Poi vedremo Inter-Sampdoria quando verrà giocata in base al cammino nerazzurro in Europa League…”.

