TORINO – L’ex allenatore Alberto Zaccheroni ha parlato intervistato da Il Corriere di Torino, parlando della sua Juventus del decennio.

“Buffon non è solo il portiere del decennio juventino ma è il più grande della storia italiana. E Szczesny il suo degno erede. Aggiungo un grandissimo come Dani Alves, anche se la testa è quella che è. Meglio il brasiliano, magari avanzato a centrocampo, di altri importanti esterni con meno qualità come Lichtsteiner.”