Zaccheroni: “La Juve è sempre favorita per lo scudetto ma Pjanic ha perso certezze”

TORINO – L’ex allenatore della Juventus, Alberto Zaccheroni, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport circa l’attuale rendimento di Pjanic e della Juventus: “Pjanic era partito bene, poi si è un po’ perso. Probabilmente la maniera di giocare della Juventus gli ha tolto un po’ di certezze quest’anno. La qualità della squadra di Sarri comunque resta elevatissima: in questo momento i bianconeri non riescono ad alzare il livello, ma credo sia solo questione di tempo. Scudetto? La favorita per lo Scudetto resta sempre la Juventus, lo dico per l’organico e la mentalità che ha. Allo stesso tempo però, non abbiamo ancora visto i bianconeri giocare ai loro livelli di sempre quest’anno. La prima outsider è l’Inter, poi dopo anche la Lazio non demorde”.