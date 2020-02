Zaccheroni: “Juve favorita per lo Scudetto ma di Sarri non vedo niente”

TORINO – L’ex allenatore Alberto Zaccheroni ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Rai.

“La favorita per lo scudetto? Rimane la Juventus perché ha un organico per gestire l’intera stagione. Anche se ultimamente ha perso sicurezza e non abbiamo ancora visto quello sa che fare veramente. La prima concorrente è sicuramente l’Inter. Anche la Lazio non demorde e non ha alcun peso di responsabilità e quello che viene di buono se lo prenderà. Stanno dimostrando grande lavoro e grande merito”.

“Sarri ha in mano la Juventus? Direi di no, credo proprio di no. Io non vedo quasi nulla in questa Juventus del Sarri di Napoli. Credo che i bianconeri siano ancora un cantiere aperto. Solitamente il lavoro sporco lo faceva Matuidi, adesso c’è Rabiot che non lo fa perché ha caratteristiche differenti. Bisognerebbe essere dentro all’ambiente per capire cosa sta succedendo in questo momento. Per la Juventus non è facile gestire questo momento. Anche se non dimentichiamoci che è ancora in testa. Sicuramente era abituata a dominare e adesso non può più. Bisogna capire mentalmente come riescono a gestire questa situazione. La qualità è elevatissima, l’organico idem e la società è abituata a vincere.”