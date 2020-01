TORINO – L’ex giocatore Cristian Zaccardo ha parlato intervistato dai microfoni di TMW Radio della Juventus e del cammino in Champions League dei bianconeri.

“La Juve vince ma non stravince, ancora non sono al top. Per vincere la Champions le squadre devono ingranare da marzo in poi, penso che nel girone di ritorno la squadra arriverà al massimo della condizione. L’anno scorso ho detto Liverpool, ma quest’anno se devo indicare una favorita dico Juventus.”