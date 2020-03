TORINO – L’emergenza Coronavirus che sta colpendo il nostro paese e l’Europa si abbatte anche sulle competizioni minori.

Oltre al decreto del governo infatti, anche la UEFA ha preso posizione con un comunicato riguardante la Youth League: “I match di Uefa Youth League che sono programmati in Italia per la prossima settimana saranno giocati a porte chiuse, in accordo con le decisioni prese dalle autorità italiane.”

