TORINO – Il calciatore dell’Inter Ashley Young ha parlato intervistato dopo la sconfitta contro la Lazio di ieri sera.

“Lazio da Scudetto? Noi pensiamo a noi e non agli altri. Noi pensiamo a lottare, crediamo in noi stessi, siamo tre punti indietro, ma guardiamo al prossimo match. L’Europa League? Credo che ogni competizione è diversa e noi vogliamo vincere ogni partita in ogni competizione.”

