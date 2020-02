Women, tutti gli impegni delle bianconere in Nazionale

TORINO – Le Juventus Women vivono la pausa della Serie A Femminile da prime della classe, reduci dal bel successo in casa dell’Hellas Verona, e sono pronte a proiettarsi sugli impegni con le selezioni Nazionali. Per seguirle anche in questo periodo, facciamo il punto di tutte le gare che le attendono.

LE AZZURRE

Come sempre, l’azzurro dell’Italia ha una fortissima connotazione bianconera. Sono dieci le convocate da Milena Bertolini: Lisa Boattin, Barbara Bonansea, Valentina Cernoia, Aurora Galli, Cristiana Girelli, Laura Giuliani, Martina Rosucci, Arianna Caruso e Cecilia Salvai. Menzione particolare per quest’ultima, al ritorno in azzurro dopo l’infortunio.

Le nostre dieci giocheranno l’Algarve Cup, che si disputerà in Portogallo e in cui l’Italia torna dopo 12 anni. L’esordio sarà proprio contro le padrone di casa, il 4 marzo alle 20:15, con gli altri appuntamenti che si delineeranno a seconda del risultato della sfida e con la possibilità di incontrare la Svezia di Sembrant o la Danimarca di Pedersen. La finale della competizione è in programma l’11 marzo.

Impegnate con l’Italia Under 19 al Torneo La Manga Asia Bragonzi, Melissa Bellucci e le ragazze reduci dal successo nella Viareggio Women’s Cup Beatrice Beretta, Margherita Brscic, Gaia Distefano e Ludovica Silvioni: appuntamenti il 5 marzo contro la Norvegia, il 7 contro l’Islanda e il 9 contro la Svizzera.

IN GIRO PER IL MONDO

Parteciperanno all’Algarve Cup, appunto, anche Sofie Pedersen e Linda Sembrant rispettivamente con Danimarca e Svezia: esordio per entrambe il 4 marzo, alle 14:00 contro la Norvegia per le danesi, alle 17:00 contro la Germania le svedesi.

Cyprus Cup in programma per Doris Bacic, Andrea Staskova e Tuija Hyyrynen, con intrecci bianconeri. La Croazia di Bacic se la vedrà, infatti, con la Repubblica Ceca di Staskova, l’8 marzo alle 18:00, e quest’ultima è chiamata al doppio faccia a faccia con una compagna, dal momento che il 5 marzo alle 13:00 affronterà la Finlandia di Hyyrynen, fresca di primo gol con la maglia della Juventus. Per Tuija appuntamenti poi contro Thailandia e Slovacchia rispettivamente l’8 e l’11 marzo (15:30). Messico – Repubblica Ceca (11 marzo, 13:00) sarà la terza sfida per Staskova, e contro le messicane scenderà in campo anche la Croazia di Bacic (5 marzo), che chiuderà poi l’11 marzo contro la Thailandia.

Chiudono la lista Sikora, che con la sua Polonia affronterà la Moldavia e l’Azerbaijan (7 e 11 marzo, entrambe le gare alle 18:00), e Sciberras, impegnata in Malta – Georgia il 5 marzo alle 18:30 e Malta – Bosnia il 10 marzo alle 18:30. Per entrambe gare di qualicazione al prossimo Europeo.

IN SINTESI

ALGARVE CUP

Boattin, Bonansea, Cernoia, Galli, Gama, Girelli, Giuliani, Rosucci, Salvai, Caruso (ITALIA) – Portogallo – Italia (04/03 at 20:15) con la possibilità di affrontare Danimarca o Svezia (07/03 e/o 11/03.

Pedersen (DANIMARCA) – Danimarca – Norvegia (04/03 alle 14:00) con la possibilità di incontrare la Svezia o l’Italia (07/03 e/o 11/03)

Sembrant (SVEZIA) – Germania – Svezia (04/03 alle 17:00) con la possibilità di incontrare la Danimarca o l’Italia (07/03 e/o 11/03)

CYPRUS CUP

Staskova (REPUBBLICA CECA) – Repubblica Ceca – Finlandia (05/03 alle 18:00), Repubblica Ceca – Croazia (08/03 alle 18:00), Messico – Repubblica Ceca (11/03 alle 13:00)

Bacic (CROAZIA) – Croazia – Messico (05/03 alle 13:00), Repubblica Ceca – Croazia (08/03 alle 18:00) e Croazia – Thailandia (11/03 alle 18:00)

Hyyrynen (FINLANDIA) – Repubblica Ceca – Finlandia (05/03 alle 18:00), Thailandia – Finlandia (08/03 alle 15:30) e Slovacchia – Finlandia (11/03 alle 15:30)

UEFA WOMEN’S CHAMPIONSHIP QUALIFICAZIONI

Sikora (POLONIA) – Polonia – Moldavia (07/03 alle 18:00) e Azerbaijan – Polonia (11/03 alle 18:00)

Sciberras (MALTA) – Malta – Georgia (05/03 alle 18:30) e Malta – Bosnia (10/03 alle 18:30)

TORNEO LA MANGA

Beretta, Bragonzi, Bellucci, Brscic, Distefano, Silvioni (ITALIA U19) – Norvegia – Italia U19 (05/03 alle 16:00), Italia – Islanda (07/03 alle 14:00) and Svizzera – Italia (09/03 alle 12:00)

