Women, i numeri di Verona-Juventus

TORINO – Le cose da sapere prima della sfida di oggi, ore 14.30. La Juventus ha vinto cinque precedenti su cinque contro il Verona in Serie A femminile, subendo una sola rete nel parziale e realizzandone almeno tre in ognuno dei tre confronti più recenti.

Il Verona ha pareggiato l’ultimo match interno di Serie A ma non centra due risultati utili consecutivi in casa in campionato da gennaio 2019 (tre vittorie di fila in quel caso contro Tavagnacco, Chievo e Orobica).

Cristiana Girelli (15 gol in 15 presenze, suo miglior bottino in un singolo campionato con la maglia bianconera) vanta la miglior media minuti/gol (uno ogni 92 giocati) tra le giocatrici con più di una rete all’attivo nella Serie A in corso.

Una delle sei doppiette di Cristiana in Serie A con la maglia della Juventus è arrivata proprio contro l’Hellas Verona (nel girone d’andata di questo campionato): la prima siglata nella competizione in corso.

Valentina Cernoia ha firmato due degli ultimi tre gol in trasferta della Juventus in campionato. Con le quattro reti fuori casa nella Serie A in corso, la centrocampista bianconera ha già raddoppiato quelle realizzate in esterna nello scorso torneo.

Sara Baldi ha siglato tre degli ultimi quattro gol del Verona in Serie A; l’attaccante delle venete (classe 2000) è la più giovane giocatrice nel campionato in corso con almeno tre reti all’attivo.

