Willian ancora nel mirino dei bianconeri

TORINO – Fabio Paratici e la Juventus sono sempre attenti al mercato dei parametri zero. Tra i tanti giocatori di alto profilo in scadenza di contratto c’è Willian, esterno brasiliano del Chelsea. Il giocatore avrebbe rinnovato volentieri con i ‘Blues’, ma la dirigenza del club inglese non gli ha ancora fatto nessuna proposta. Per questo Willian potrebbe decidere di accordarsi con un nuovo club già dal prossimo febbraio, quando la Juventus potrebbe provare a regalare a Sarri un giocatore che ha già allenato a Londra.