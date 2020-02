TORINO – Il calciatore della Juventus Wesley, tornato tra le fila bianconere dopo l’esperienza a Verona, è stato convocato giovedì per la partita di Coppa Italia.

Il giovane non è sceso in campo durante la partita, che ha potuto però vivere in panchina in mezzo alla prima squadra. Wesley ha postato una foto che lo ritrae con Ronaldo alla fine del match: “Felice di far parte di questo gruppo! Grazie per l’incoraggiamento Cristiano.”