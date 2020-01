TORINO – Dopo averlo acquistato in estate e mandato al Verona, la Juventus è pronta ad abbracciare Wesley.

Il giocatore brasiliano infatti si unirà alla formazione dell’Under 23 guidata da Fabio Pecchia per iniziare a muoversi nel mondo bianconero. Il giocatore è arrivato in estate dal Flamengo grazie al lavoro del procuratore Mino Raiola, che ora lo porterà a Torino per dare inizio alla sua avventura in bianconero.