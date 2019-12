Wanda Nara: “Non so dove ci porterà il destino”

TORINO – La moglie e procuratrice dell’attaccante dell’Inter in prestito al PSG Mauro Icardi, ha parlato intervistata dai microfoni di Verissimo.

“Io vivo ancora a Milano. Vediamo quale sarà la cosa migliore per la carriera di Mauro. L’ultimo giorno di calciomercato è arrivata questa opzione del PSG alla quale abbiamo subito detto sì perché sapevamo che sarebbe stata un gran successo per lui. Il destino, però, non so dove ci porterà.”

“Mi è dispiaciuto lasciare l’Inter molto perché ho un figlio che è un tifoso interista e ha pianto come tante altre volte. Noi siamo ancora dell’Inter, Mauro ha un contratto con i nerazzurri.”