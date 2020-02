TORINO – Dopo la brutta prestazione di ieri di Padelli contro il Milan, l’Inter è corso ai ripari sul mercato degli svincolati per tesserare il portiere ex Sampdoria, Viviano. L’estremo difensore si è allenato questa mattina ad Appiano Gentile ed ha svolto visite mediche e test fisici; se li passerà verrà tesserato e scenderà già in campo nel prossimo match decisivo contro la Lazio.