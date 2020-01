TORINO – È già termina l’avventura italiana alla Juventus del giocatore nordcoreano Kwang Song Han.

Il giocatore nordcoreano, il primo nella storia della Serie A, ha già svolto in mattinata le visite mediche con l’Al Duhail in Qatar, la stessa squadra dove giocano gli ex bianconeri Benatia e Mandzukic, nella quale si trasferirà durante questa finestra di mercato di gennaio, portando soldi nelle casse bianconere.