Vinicius: “Ronaldo è venuto nello spogliatoio per caricarci”

TORINO – Ieri sera si è disputato a Madrid il Clasico tra il Real e il Barcellona, che ha visto trionfare i Blancos per 2-0.

Le reti sono state segnate dal brasiliano Vinicius e Mariano Diaz, tutto sotto gli occhi di Cristiano Ronaldo, tornato nella capitale spagnola per assistere al match. E proprio Vinicius ha svelato un retroscena sul portoghese: “Cristiano è venuto nello spogliatoio a metà tempo per sostenere la squadra e darci sostegno morale, ecco il motivo per il quale ho festeggiato come fa lui. Cristiano è un vincente dentro e fuori dal campo”.

