TORINO – Viglia di Coppa Italia per la Juventus, che domani sera affronterò l’Udinese tra le mura amiche dell’allianz Stadium.

Tanto turnover per Maurizio Sarri che dovrebbe ritrovare a centrocampo Bentancur, squalificato in campionato, e Bernardeschi nel ruolo di mezzo’ala. In attacco possibile turno di riposto per Cristiano Ronaldo, con tutti i dubbi che potrebbero comunque essere dissipati alle 18 in conferenza stampa.