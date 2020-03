Vieri: “La Juventus deve per forza cambiare marcia”

TORINO – L’ex giocatore Christian Vieri ha parlato intervistato dai microfoni di Tiki Taka ospite negli studi della trasmissione.

“ Visto che tutte le squadre cercano il loro vantaggio, la Lega deve decidere con fermezza. Se decidi una cosa su Juventus-Inter, poi non puoi cambiarla. Altrimenti non sei credibile. La Juventus? Se vogliono passare il turno in Champions League deve per forza cambiare marcia. Il passaggio a vuoto con il Lione è stato evidente. E’ un problema di squadra: gli attaccanti difendono poco e tutta la squadra è lunga. Ci sono dei problemi, e come si risolvono? Parlandone.”

