Vieri: “In questa Serie A avrei fatto 80 gol”

TORINO – Da quando è alla Juve, Cristiano Ronaldo ha raggiunto la sua massima forma proprio in questa fase di stagione, dove ha collezionato ben 12 reti in appena 8 gare disputate, una macchina. Ma c’è anche chi sta facendo meglio di lui, ed è il laziale Ciro Immobile, fermo a quota 23 e miglior marcatore europeo attualmente. Difficile fare meglio di così, eppure c’è chi sostiene che avrebbe potuto fare di più. Si tratta dell’ex attaccante bianconero Bobo Vieri che, in risposta ad un commento sui social, ha sostenuto di fare tra i 75 e gli 80 gol. Questa l’affermazione di un tifoso che ha scritto: “ Notte bomber vero. Mi chiedo solo una cosa: ma quanti gol avresti fatto nella Serie A di adesso, alieno”. Immediata la replica dell’ex bomber che, ha risposto ironicamente così: “75-80 a stagione”.