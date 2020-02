Vidal zittisce i tifosi del Napoli, esce dal campo e urla: “Forza Juve”

TORINO – Nella serata di ieri, il Napoli è riuscito ad ottenere un buon pareggio contro il Barcellona, in quel del San Paolo. L’unica nota amara è il gol subito in casa dagli azzurri, siglato dal francese Griezmann, il quale ha risposto al momentaneo vantaggio di Dries Mertens. Ma il grande protagonista della serata, in negativo, è stato l’ex bianconero Arturo Vidal. Già, perche il cileno si è fatto espellere al minuto numero 89 per doppio giallo, dopo un duro confronto con il difensore del Napoli Mario Rui. La notizia però arriva nell’uscita dal campo di Vidal, quando poco prima di imboccare il tunnel degli spogliatoi, si rivolge ai tifosi partenopei, urlandogli in faccia: “Forza Juve”. Questo ovviamente ha fatto impazzire i tifosi juventini che, hanno chiesto il suo ritorno a gran voce sui social.