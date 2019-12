TORINO – Il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal, accostato in sede di mercato a Inter e Juventus, ha parlato del suo futuro ai media cileni.

“Mercato? Non è un mio pensiero, soprattutto ora che sono in vacanza. Se ne occupa il mio agente. Io sono super tranquillo e felice al Barcellona, poi al mio rientro si vedrà. Non sono io quello che prende la decisione di giocare o meno, è l’allenatore. Però la gente vede le mie qualità, questo mi rende tranquillo.”