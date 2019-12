Vidal: “Futuro? Sono in vacanza, ne parlerò quando tornerò in Spagna”

TORINO – Il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal ha commentato dal Cile, dove si trova in vacanza, le voci sul suo futuro e sulla denuncia al Barcellona.

“Il responsabile non sono io. Sono il mio rappresentante e il mio avvocato che si occupano di queste cose, dei premi. Io trovo ingiusto se mancano quei soldi, ma è una questione estranea a ciò che stiamo vivendo oggi. Futuro? È un argomento che ho già trattato, ho detto che ne parlerò quando sarò in Spagna. Sono in vacanza e voglio solo parlare di ciò che sta accadendo qui.”