Vicino il rientro di Chiellini

TORINO – Il giocatore della Juventus Giorgio Chiellini sarebbe vicino al recupero dall’infortunio che lo tiene fuori da agosto. Il difensore bianconero ha infatti due obiettivi di fronte a se: il rientro nella Juventus pera la fase calda del campionato e della Champions, e l’Europeo in programma a giugno, al quale spera di arrivare nel miglior modo possibile dopo aver ritrovato la forma con i bianconeri. Attenzione però anche alle ultime novità di mercato. Fabio Paratici infatti potrebbe muoversi ancora anche in questo mercato di gennaio. Altri colpi in arrivo subito, c’è l’annuncio: “Potrebbe succedere che…” >>>VAI ALLA NOTIZIA