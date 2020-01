TORINO – Domenica sera la Juventus scenderà in campo al San Paolo di Napoli per la sfida in programma contro i partenopei.

Maurizio Sarri dovrebbe sciogliere, come sempre, gli ultimi dubbi di formazione domenica, ma tutto sembra condurre ai soliti 11: in attacco torneranno Ronaldo e Dybala con Ramsey a supporto, mentre a centrocampo Bentancur prenderà il posto di Rabiot, a meno che Matuidi non venga dirottato sulla fascia per l’assenza di terzini.